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В «Астон Мартин» рассматривают новых пилотов в оба болида на 2027 год — Крис Медланд

В «Астон Мартин» рассматривают новых пилотов в оба болида на 2027 год — Крис Медланд
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Известный журналист и инсайдер Крис Медланд рассказал, что исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл рассматривает новых пилотов в британский коллектив в оба болида на 2027 год.

«Выступая в субботу на телеканале F1 TV, Энди Кауэлл был настроен на то, чтобы не закрывать двери перед некоторыми интересными людьми, которые могли бы переехать в Сильверстоун. Фактически, он открыто заявил, что рассматриваются все варианты на 2027 год, когда у обоих нынешних пилотов «Астон Мартин» закончатся контракты.

Его напрямую спросили об обоих нынешних пилотах «Ред Булл», с которыми его ранее связывали слухи: Максе Ферстаппене и Юки Цуноде, и он был рад оставить их имена в списке кандидатов, когда думал о будущем.

С Эдрианом Ньюи и двигателем от «Хонды», по мнению Кауэлла, их болид всегда будет привлекателен для большинства гонщиков, и Энди знает, что «Астон Мартин», вероятно, займёт прочные позиции на рынке пилотов в ближайшие 12 месяцев», — написал Медланд в своей колонке на сайте Motor Sport Magazinе.

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