Инсайдер рассказал историю о пропущенном звонке от Марко на телефоне Цуноды

Известный журналист и инсайдер Крис Медланд поделился историей о том, как советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко позвонил японцу Юки Цуноде после объявления второго основным пилотом австрийской команды, но Цунода пропустил этот вызов.

«Но хотя маловероятно, что какой-либо другой гонщик, работающий в системе «Ред Булл», покажет какие-то убедительные доводы для замены Ценоды, если японцу тоже придётся нелегко в RB21, здесь есть и коммерческие соображения.

Переговоры с «Хондой» о том, как будет развиваться партнёрство до конца этого года, безусловно, стали фактором, дают Цуноде время на адаптацию.

Не то чтобы Цунода всегда был в курсе всех событий так быстро, как ему хотелось бы. В четверг я спросил его об отзывах, которые он получил от Хорнера и Хельмута Марко, и он отметил, как странно, что Марко не выходил на связь с момента объявления Юки гонщиком «Ред Булл».

Оказалось, проблема была в том, что, уходя на пресс-конференцию, Цунода отключил звук на своём телефоне, и когда он встал, чтобы уйти, от кого у него был пропущенный звонок? От Хельмута Марко», — написал Медланд в своей колонке на сайте Motor Sport Magazinе.