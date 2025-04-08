Юки Цунода ответил, в каком случае мог бы выступить лучше на Гран-при Японии

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о выступлении на Гран-при Японии, где он показал 12-й результат. Победителем стал напарник Юки Макс Ферстаппен.

«Я учусь и обретаю больше уверенности в машине. Ближе к концу гонки я почувствовал, что контролирую ситуацию. Уверен, если бы квалификация сложилась иначе, всё было бы по-другому. Но я счастлив, учитывая то количество времени, которое я провёл за рулем. Здорово, что у меня есть Макс в качестве напарника по команде, у которого я могу поучиться. Так что буду продолжать в том же духе и с нетерпением жду выступления в Бахрейне», — приводит слова Цуноды Sky Sports.

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