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Юки Цунода ответил, в каком случае мог бы выступить лучше на Гран-при Японии

Юки Цунода ответил, в каком случае мог бы выступить лучше на Гран-при Японии
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Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о выступлении на Гран-при Японии, где он показал 12-й результат. Победителем стал напарник Юки Макс Ферстаппен.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Я учусь и обретаю больше уверенности в машине. Ближе к концу гонки я почувствовал, что контролирую ситуацию. Уверен, если бы квалификация сложилась иначе, всё было бы по-другому. Но я счастлив, учитывая то количество времени, которое я провёл за рулем. Здорово, что у меня есть Макс в качестве напарника по команде, у которого я могу поучиться. Так что буду продолжать в том же духе и с нетерпением жду выступления в Бахрейне», — приводит слова Цуноды Sky Sports.

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