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Кристиан Хорнер — после Гран-при Японии: нет лучшего тонизирующего средства, чем победа

Кристиан Хорнер — после Гран-при Японии: нет лучшего тонизирующего средства, чем победа
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после Гран-при Японии высказался о работе, которую проделывает команда для улучшения ситуации.

«Мы знаем, что у этой машины есть некоторые недостатки. Мы знаем, что нам нужно улучшить, и все прилагают невероятные усилия, чтобы прийти к этому. Нет лучшего тонизирующего средства, чем победа, и мы сделали это», — приводит слова Хорнера пресс-служба Формулы-1.

Напомним, победителем Гран-при Японии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Австрийская команда в настоящий момент занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 61 очко.

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