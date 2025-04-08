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Фернандо Алонсо назвал два Гран-при, где у «Астон Мартин» будет больше шансов

Фернандо Алонсо назвал два Гран-при, где у «Астон Мартин» будет больше шансов
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о текущей форме команды. Также испанский пилот высказался о предстоящих четырёх этапах Формулы-1, отметив, что особенно верит в возможность добиться прогресса на Гран-при Майами и Эмилии-Романьи.

«Посмотрим, продолжим ли мы улучшаться, но, как я всегда говорю, очки – это невыполнимая задача при тех возможностях, которые у нас есть. Безусловно, можно рассчитывать, что мы добьёмся прогресса. Мы постоянно развиваемся. Посмотрим, что у нас получится в Бахрейне и Джидде, но особенно – в Майами и Имоле», — приводит слова Алонсо AS.

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