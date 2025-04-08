Вести заменит Расселла на первой практике Гран-при Бахрейна

Резервный пилот «Мерседеса» Фредерик Вести выступит в первой тренировке предстоящего Гран-при Бахрейна. Как информирует пресс-служба немецкой команды, Вести заменит британца Джорджа Расселла.

Ранее датчанин принимал участие в первой свободной практике в Мексике и Абу-Даби в 2023 году.

«Действительно с нетерпением жду возможности впервые попробовать W16 в первой практике в Бахрейне. Шанс применить все мои наработки на симуляторе на практике на трассе – действительно захватывающая перспектива для меня. Благодарен «Мерседесу» за то, что они снова предоставили мне такую возможность.

В начале года я поставил перед собой цель максимально использовать каждый шанс, который будет у меня в 2025 году за рулём болида Формулы-1. Именно этого я надеюсь достичь в Бахрейне. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде, Джорджу и Кими [Антонелли] подготовиться к оставшейся части уикенда», — сказал Вести.

Гран-при Бахрейна состоится с 11 по 13 апреля.

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