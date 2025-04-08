Фернандо Алонсо проехал по Монако на созданном им же спорткаре

Испанский гонщик Фернандо Алонсо проехал по улицам Монако на Aston Martin Valiant — одном из новейших спорткаров британской марки, который был разработан при участии самого пилота.

Aston Martin Valiant создан на базе Aston Martin Valour и был представлен в июне 2024 года. Автомобиль оснащён 5,2-литровым твин-турбо двигателем V12 мощностью 745 лошадиных сил.

Фернандо Алонсо и Aston Martin Valiant Фото: Aston Martin

«Valiant стал результатом моей страсти к езде на пределе, — сказал об этой машине Алонсо. — Я хотел создать на базе Valour нечто более экстремальное, вдохновлённое гоночными машинами и трассами. Я считаю, что мы создали шедевр».

Отметим, что это не единственный Aston Martin в коллекции Фернандо. Так, в сентябре 2024 года испанцу доставили гиперкар Valkyrie, созданный Эдрианом Ньюи в годы сотрудничества британской марки с командой «Ред Булл».