Пиастри стал седьмым гонщиком в истории Ф-1, поднявшимся на подиум в свой день рождения

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал седьмым гонщиком в истории Формулы-1, попавшим на подиум в свой день рождения. Внимание на этот факт обратило издание Racingnews365.

6 апреля, в день проведения гонки Гран-при Японии, австралийцу исполнилось 24 года. В Сузуке Оскар финишировал третьим после четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и товарища по команде Ландо Норриса.

Ранее на подиум в свой день рождения попадали следующие гонщики:

1) Крис Эймон показал второй результат на Гран-при Великобритании 20 июля 1968 года;

2) Карлуш Пасе занял второе место на Гран-при США 6 октября 1974 года;

3) Джеймс Хант одержал победу на Гран-при Нидерландов – 1976 29 августа;

4) Карлос Ройтеманн показал второй результат на Гран-при Аргентины 12 апреля 1981 года;

5) Жан Алези занял первое место на Гран-при Канады 11 июня 1995 года;

6) Рубенс Баррикелло был третьим на Гран-при Монако 23 мая 2004 года.

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: