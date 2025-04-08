Пиастри стал седьмым гонщиком в истории Ф-1, поднявшимся на подиум в свой день рождения

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал седьмым гонщиком в истории Формулы-1, попавшим на подиум в свой день рождения. Внимание на этот факт обратило издание Racingnews365.
6 апреля, в день проведения гонки Гран-при Японии, австралийцу исполнилось 24 года. В Сузуке Оскар финишировал третьим после четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и товарища по команде Ландо Норриса.
Ранее на подиум в свой день рождения попадали следующие гонщики:
1) Крис Эймон показал второй результат на Гран-при Великобритании 20 июля 1968 года;
2) Карлуш Пасе занял второе место на Гран-при США 6 октября 1974 года;
3) Джеймс Хант одержал победу на Гран-при Нидерландов – 1976 29 августа;
4) Карлос Ройтеманн показал второй результат на Гран-при Аргентины 12 апреля 1981 года;
5) Жан Алези занял первое место на Гран-при Канады 11 июня 1995 года;
6) Рубенс Баррикелло был третьим на Гран-при Монако 23 мая 2004 года.
Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: