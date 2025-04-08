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В «Кадиллаке» назвали число кандидатов на место в команде на сезон-2026 Формулы-1

В «Кадиллаке» назвали число кандидатов на место в команде на сезон-2026 Формулы-1
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Глава формирующейся команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон высказался о кандидатах на место пилотов команды в 2026 году.

«Кажется, мы уже говорили о том, что общались с семью или восемью пилотами. Не сюрприз, что в этот список входят все, кто недавно выступал в Формуле-1. Но хотелось бы подчеркнуть, что сейчас все переговоры носят предварительный характер.

Это просто попытка узнать, каков уровень интереса у людей, какова их мотивация и так далее… Мы не ведём углублённых переговоров с каким-либо гонщиком», — приводит слова Лоудона Speed City.

Ранее Хельмут Марко оценил потенциальный переход Серхио Переса в «Кадиллак».

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