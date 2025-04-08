Марко сделал категоричное заявление относительно места Цуноды в «Ред Булл» до конца сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что новичок команды Юки Цунода точно останется в составе до конца нынешнего сезона.

«На самом деле Юки доволен настройками Макса. У них схожие предпочтения, так что всё здорово сочетается. Конечно, для нас важно, чтобы очки набирали оба гонщика. Первая гонка прошла довольно гладко. Он всегда отставал от Макса на две-три десятые на тренировках и в квалификации, пока не выбыл. Это большое достижение, если принять во внимание, что времени у него было не так много. Юки закончит сезон в «Ред Булл», — приводит слова Марко Кacingnews365 со ссылкой на ORF.

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Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: