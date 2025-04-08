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Эксперт: Цунода быстрее Лоусона в «Ред Булл», это шаг вперёд

Эксперт: Цунода быстрее Лоусона в «Ред Булл», это шаг вперёд
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Известный британский обозреватель Майкл Бенсон высказался о дебюте японца Юки Цуноды в «Ред Булл» на Гран-при Японии.

«Цунода поставил для себя цель набрать очки в дебюте за «Ред Булл» и финишировал 12-м, позади Фернандо Алонсо. Так что это не было успехом. «Ред Булл» хотят, чтобы Цунода набирал очки, дабы увеличить свои шансы на Кубок конструкторов. Так что это не было успехом и по их меркам.

Если сравнивать Цуноду с Лоусоном, это определённо шаг вперед. Он был быстрее, чем Лоусон, и выглядел гораздо уверенней и стабильней. Но он должен добиться большего, чтобы иметь хоть какой-то шанс на сохранение места в «Ред Булл», — приводит слова Бенсона BBC.

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