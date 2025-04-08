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General Motors представила футуристичный концепт нового Chevrolet Corvette

General Motors представила футуристичный концепт нового Chevrolet Corvette
Концепт Chevrolet Corvette девятого поколения
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Компания General Motors представила футуристичный концепт Chevrolet Corvette, созданный новой британской дизайн-студией концерна. Это первый из трёх концептов, которые лягут в основу дизайна серийного Corvette девятого поколения. Два других будут подготовлены дизайнерами GM из Детройта и Лос-Анджелеса.

Концепт Chevrolet Corvette девятого поколения

Концепт Chevrolet Corvette девятого поколения

Фото: General Motors

Отмечается, что британскую студию GM возглавил Джулиан Томсон, который прежде всего известен как создатель Lotus Elise. Дизайн представленного концепта выделяется обтекаемыми формами и продуманным аэродинамическим обвесом, а также отсылает к облику классических моделей Corvette. Так, раздвоенное заднее стекло повторяет легендарный дизайн Corvette Sting Ray.

Концепт Chevrolet Corvette девятого поколения

Концепт Chevrolet Corvette девятого поколения

Фото: General Motors

Официальная премьера Chevrolet Corvette девятого поколения ожидается в 2028 году.

Чуть ранее стартап Mxtrem Automobili представил свой вариант Chevrolet Corvette в стиле самолёта-истребителя.

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