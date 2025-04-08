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Фелипе Другович выступит за «Астон Мартин» в первой практике Гран-при Бахрейна

Фелипе Другович выступит за «Астон Мартин» в первой практике Гран-при Бахрейна
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Резервный гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович примет участие в первой тренировке Гран-при Бахрейна. Об этом информирует пресс-служба британской команды. В практике бразилец заменит двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Очень рад снова сесть за руль болида Формулы-1, особенно в начале сезона. Я готовился на симуляторе, чтобы лучше понять машину. Хорошо знаю трассу в Бахрейне, и мне действительно нравится там пилотировать. Буду рад внести свой вклад и предоставить команде информацию, необходимую для того, чтобы она показала лучший результат в предстоящий уикенд. Спасибо всему гоночному коллективу за постоянную поддержку», — сказал Другович.

Гран-при Бахрейна пройдёт с 11 по 13 апреля.

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