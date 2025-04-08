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Расписание трансляций Гран-при Бахрейна — 2025

Расписание трансляций Гран-при Бахрейна — 2025
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С 11 по 13 апреля в календаре Формулы-1 запланирован четвёртый этап нынешнего сезона – Гран-при Бахрейна.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда.

Формула-1 Гран-при Бахрейна — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 11 апреля:

14:30. Первая тренировка Гран-при Бахрейна;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Бахрейна.

Суббота, 12 апреля:

15:30. Третья тренировка Гран-при Бахрейна;
19:00. Квалификация Гран-при Бахрейна.

Воскресенье, 13 апреля:

18:00. Гонка Гран-при Бахрейна.

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