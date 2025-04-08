Расписание трансляций Гран-при Бахрейна — 2025

С 11 по 13 апреля в календаре Формулы-1 запланирован четвёртый этап нынешнего сезона – Гран-при Бахрейна.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда.
Формула-1 Гран-при Бахрейна — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 11 апреля:
14:30. Первая тренировка Гран-при Бахрейна;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Бахрейна.
Суббота, 12 апреля:
15:30. Третья тренировка Гран-при Бахрейна;
19:00. Квалификация Гран-при Бахрейна.
Воскресенье, 13 апреля:
18:00. Гонка Гран-при Бахрейна.
Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: