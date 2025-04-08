«Хватит, я пойду своим путём!» Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время Гран-при Японии выразил несогласие с ранее достигнутой договорённостью относительно стремления к одинаковому подходу к работе с машиной (к настройкам, пожеланиям в адрес инженеров).

Как информирует Corriere dello Sport, монегаск после квалификации этапа в Сузуке заявил следующее, обращаясь к руководителю команды Фредерику Вассёру и инженерам «Скудерии»: «Хватит, я пойду своим путём!»

Напомним, на Гран-при Японии Леклер занял четвёртое место. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен, предтавляющий «Ред Булл».

На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»: