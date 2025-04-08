«Хватит, я пойду своим путём!» Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время Гран-при Японии выразил несогласие с ранее достигнутой договорённостью относительно стремления к одинаковому подходу к работе с машиной (к настройкам, пожеланиям в адрес инженеров).
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Как информирует Corriere dello Sport, монегаск после квалификации этапа в Сузуке заявил следующее, обращаясь к руководителю команды Фредерику Вассёру и инженерам «Скудерии»: «Хватит, я пойду своим путём!»
Напомним, на Гран-при Японии Леклер занял четвёртое место. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен, предтавляющий «Ред Булл».
Материалы по теме
На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»:
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
16:16
-
15:51
-
15:17
-
15:06
-
15:01
-
14:40
-
14:10
-
13:58
-
12:49
-
12:31
-
11:30
-
10:39
-
10:00
-
00:36
- 7 апреля 2025
-
23:59
-
23:35
-
23:02
-
22:35
-
21:55
-
21:43
-
21:18
-
21:00
-
20:18
-
19:45
-
19:13
-
18:51
-
18:44
-
18:26
-
17:30
-
17:25
-
16:50
-
16:20
-
16:05
-
15:50
-
15:42