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«Хватит, я пойду своим путём!» Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»

«Хватит, я пойду своим путём!» Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время Гран-при Японии выразил несогласие с ранее достигнутой договорённостью относительно стремления к одинаковому подходу к работе с машиной (к настройкам, пожеланиям в адрес инженеров).

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

Как информирует Corriere dello Sport, монегаск после квалификации этапа в Сузуке заявил следующее, обращаясь к руководителю команды Фредерику Вассёру и инженерам «Скудерии»: «Хватит, я пойду своим путём!»

Напомним, на Гран-при Японии Леклер занял четвёртое место. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен, предтавляющий «Ред Булл».

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