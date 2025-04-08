«Уильямс» объявил гонщика, который проведёт первую практику в Бахрейне вместо Сайнса

Пилот гоночной академии «Уильямса» Люк Браунинг примет участие в первой тренировке Гран-при Бахрейна. Как информирует пресс-служба британской команды, 23-летний спортсмен заменит испанца Карлоса Сайнса.

«Ещё одна возможность поучаствовать в свободной практике в составе «Уильямса» – это мечта, ставшая явью. С каждым разом, когда я сажусь за руль, моя уверенность только возрастает. Моя главная цель – освоиться с обстановкой, присущей Формуле-1, и использовать свой опыт, полученный в Абу-Даби в декабре прошлого года», — сказал Браунинг.

Гран-при Бахрейна состоится с 11 по 13 апреля.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: