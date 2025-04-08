Стало известно, чего добиваются сторонники двигателей V10 в Формуле-1

В пятницу, 11 марта, во время проведения Гран-при Бахрейна состоится встреча поставщиков двигателей на сезон-2026, чтобы определиться с тем, кто поддерживает в будущем внедрение двигателей V10 с климатически нейтральным топливом. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Как сообщает источник, у сторонников 10-цилиндровых двигателей есть другой план. Они используют эту историю, чтобы пролоббировать другое решение.

Ожидается, что они хотят сократить соотношение мощности двигателей внутреннего сгорания и электрической составляющей в гибридных моторах следующего года. Сейчас часть нацеливаются на процентное разделение 55/45, в то время как часть производителей, заявляющих о будущем переходе на V10, предпочитает разделение 80/20 или 70/30 на начальном этапе. Это может быть связано с пониманием производителей, что они отстают при разработке электрической составляющей.