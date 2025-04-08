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Джереми Кларксон дал совет Формуле-1, как избегать скучных Гран-при

Джереми Кларксон дал совет Формуле-1, как избегать скучных Гран-при
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64-летний английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, и фермер, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон высказался о том, что гонка Гран-при Японии оказалась достаточно скучной.

«У меня есть идея, как сделать Формулу-1 более интересной. Просто не используйте трассы, где трудно обгонять», — написал Джереми Кларксон на своей странице в социальной сети.

Напомним, на Гран-при Японии было зафиксировано всего 15 обгонов, а количество отыгранных позиций и вовсе составило девять. 11 пилотов при этом приехали на тех же местах, на которых они стартовали.

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