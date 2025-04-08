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Марк Зурер назвал пилота-новичка, впечатлившего его в первых гонках сезона-2025

Марк Зурер назвал пилота-новичка, впечатлившего его в первых гонках сезона-2025
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Бывший гонщик, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о французском новобранце «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Я вчегда смотрю гонки Формулы-2. Исак уже продемонстрировал свой талант в прошлом году, но я бы не подумал, что он будет так силён в Формуле-1. Он действительно хорош», — приводит слова Марка Зурера Blick.

Напомним, на Гран-при Японии Исак Хаджар финишировал на восьмой позиции, заработав первые очки в Формуле-1 для себя и первые очки в сезоне – для команды «Рейсинг Буллз».

Хаджар по итогам прошлого сезона стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив бразильскому пилоту Габриэлу Бортолето, ныне выступающему в «Кик-Заубере».

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