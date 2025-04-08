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Часть сотрудников «Феррари», включая Вассёра, против нового днища на ГП Бахрейна — GdS

Часть сотрудников «Феррари», включая Вассёра, против нового днища на ГП Бахрейна — GdS
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Как уже неоднократно сообщали источники, команда Формулы-1 «Феррари» готовит первый пакет обновлений на Гран-при Бахрейна. В частности, итальянский коллектив намеревался на этот этап привезти новое днище, призванное обеспечить лучшую производительность и решить проблему, с которой столкнулась команда на Гран-при Китая, вызвавшую дисквалификацию Хэмилтона.

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, часть сотрудников «Феррари», среди которых руководитель команды Фредерик Вассёр и глава инженерного отдела по производительности Лоик Серра, против внедрения модернизаций в кратчайшие сроки и склоняются к тому, чтобы сначала довести до совершенства динамический баланс SF25, после чего уже вводить новый пакет аэродинамики.

«Феррари» в настоящий момент занимает только четвёртое место в Кубке конструкторов. Лидирует в командном зачёте действующий чемпион — «Макларен».

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