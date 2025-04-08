Макс Ферстаппен ждёт сложную гонку в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

«Бахрейн — это место, где мы хорошо выступали. Трасса очень техничная, и, конечно, условия ночной гонки немного отличаются. Будет жарко, и думаю, что эта гонка получится сложной для нас. Есть ещё многое, что нам нужно улучшить в машине. Мы продолжаем работать над расходом шин, и нам немного не хватает скорости, так что просто нужно будет усердно работать и постоянно выжимать из машины максимум.

Тем не менее мне всегда нравится приезжать туда, поэтому с нетерпением жду момента, чтобы увидеть, что принесёт эта неделя, и надеюсь, мы сможем максимально использовать производительность машины», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.