Цунода рассказал, что может стать ключом к первым очкам за рулём «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна, который пройдёт в предстоящие выходные.

«Я с нетерпением жду начала уикенда в Бахрейне, возможности полностью сосредоточиться на работе с командой. Неделя в Японии была сумасшедшей, подготовка к ней получилась напряжённой. Мне нравится выступать дома, но сейчас я рад, что смогу спокойно поработать на этапе в Бахрейне и окончательно адаптироваться к машине и команде.

Я многому научился в Японии, привык к машине и понял, в чём отличие в работе команды. Сейчас мне нужно показать это и постараться добиться максимума от болида. Все мы хорошо знаем трассу в Бахрейне, погода на этой неделе будет совершенно другой, нежели в Японии. Нужно выступить в квалификации лучше, чем на прошлой неделе. Если я разберусь, как подготовить шины к быстрому кругу на этой трассе, то смогу добиться хорошего результата и заработать очки», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.