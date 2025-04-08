Менеджер Цуноды: Юки умнее, чем о нём думают

Мексиканский пилот Диего Менчака, являющийся по совместительству менеджером новобранца «Ред Булл» Юки Цуноды, высказался о своём подопечном.

«По правде говоря, до работы с Цунодой я не понимал, насколько впечатляла его карьера в младших сериях. Позднее я посмотрел на это под другим углом и понял, насколько большой у него талант и высока природная скорость.

Думаю, люди вокруг него восхищаются его обратной связью, пониманием гонок. Уверен, он умнее, чем о нём думают. Он добродушный и умный парень. Если ты так много лет провёл в Формуле-1, то очевидно, что ты умный человек», — приводит слова Менчаки Motorsport.