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Келли Пике подтвердила пол их с Ферстаппеном будущего ребёнка

Келли Пике подтвердила пол их с Ферстаппеном будущего ребёнка
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Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, подтвердила пол их будущего ребёнка.

Келли опубликовала в соцсетях видео с вечеринки и серию фотографий, на одной из которых она записывает в дневник, что их семья пополнится ещё одной девочкой.

В феврале в комментариях под своим постом в соцсетях Пике написала, что сейчас у неё начинается третий триместр. Это означает, что беременность вступила в заключительную фазу. Третий триместр длится с 28-й недели до родов.

Ожидается, что Ферстаппен станет отцом уже в ближайшее время. Напомним, Макс Ферстаппен объявил, что готовится стать отцом, 6 декабря в Абу-Даби.

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