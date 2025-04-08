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«Одна из лучших гонок, что я видел». Уиндзор — о Гран-при Японии

«Одна из лучших гонок, что я видел». Уиндзор — о Гран-при Японии
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Известный автоспортивный журналист Питер Уиндзор не согласился с болельщиками, назвавшими Гран-при Японии «скучной гонкой».

«Это была одна из лучших гонок, что я видел, потому что царило постоянное напряжение. Я непрерывно постукивал ногой, потому что не было никакой возможности, что Макс продолжит в том же духе на протяжении всего Гран-при. Вот о чём я думал. Где Ландо его обгонит? Сделает ли «Макларен» то, что от него требуется?

Скучная гонка — это когда лидер отрывается на 30 секунд, а обгонов нет. Мне всё понравилось, а гонку выиграл достойнейший. Я могу понять людей, которые называют гонку скучной, но в ней был постоянный нерв», — сказал Питер Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.

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