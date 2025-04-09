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Статистика против Норриса — пилот на втором месте на ГП Японии не выигрывал титул 30 лет

Статистика против Норриса — пилот на втором месте на ГП Японии не выигрывал титул 30 лет
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший второе место на Гран-при Японии, может столкнуться с так называемым «проклятьем». Любопытную статистику опубликовали в социальных сетях. С 1994 года ни разу пилот, ставший вторым на этапе в Японии, не выигрывал титул чемпиона мира.

Последним таким гонщиком был будущий семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, завоевавший титул в 1994 году, финишировав в Японии на второй позиции.

В настоящий момент Норрис лидирует в чемпионате мира, опережая победителя Гран-при Японии, четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппен на «Ред Булл» всего на одно очко.

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