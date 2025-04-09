Йос Ферстаппен рассказал, почему не досмотрел Гран-при Японии, который выиграл Макс

Йос Ферстаппен, нидерландский экс-пилот Формулы-1, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, прокомментировал свой дебют в ERC на полном расписании и рассказал, смотрел ли он гонку Гран-при Японии.

«Было здорово одержать победу на ERC Masters, но мы приехали сюда не за этим. Мы хотели быть ближе к лучшим парням, однако столкнулись со сложностями. Есть многие вещи, которым я должен научиться. Нам нужно проводить больше таких ралли с большим количеством записей в стенограмме, большим количеством поворотов.

Мы не сдаёмся и добьёмся своего. Надеюсь, во второй год мы станем немного лучше, и посмотрим в будущем, станем ли мы немного более конкурентоспособными. Макс? Я посмотрел перед стартом ралли гонку в Японии, но не смог досмотреть последние 14 кругов. Хорошо, что он победил. Моя победа была важна для меня, однако победа Макса важнее», — приводит слова Йоса Ферстаппена официальный сайт семьи.

Ферстаппен-старший выиграл раллийную гонку в категории ERC Masters и стал 13-м в общем зачёте. Победу в общем зачёте Ралли Кордобы одержал Николай Грязин.