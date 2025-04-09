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«Демонстрация абсолютной мощи». Ковалайнен — о победе Ферстаппена в Японии

«Демонстрация абсолютной мощи». Ковалайнен — о победе Ферстаппена в Японии
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Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен поделился мнением о победе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на недавнем Гран-при Японии.

«Мы стали свидетелями блестящего выступления Макса Ферстаппена. Кажется, машина «Ред Булл» по-прежнему не так быстра, как у «Макларена», но Макс проехал абсолютно потрясающий квалификационный круг, выжал из болида всё и, возможно, даже немного больше.

Гонка походила на квалификационный спринт. На протяжении всего заезда тройку лидеров разделяла секунда или две. У Макса был хороший темп, и он не ошибся ни разу. Это была невероятная демонстрация его мастерства. Макс напомнил нам, почему он стал четырёхкратным чемпионом мира и одним из величайших гонщиков всех времён. Я бы сказал, было приятно наблюдать за демонстрацией абсолютной мощи», — приводит слова Ковалайнена Racingnews365 со ссылкой на F1 Nation Podcast.

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