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Liberty Media может продать Формулу-1 в 2026 году — The Times

Liberty Media может продать Формулу-1 в 2026 году — The Times
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Компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами на Формулу-1, может продать «Королевские гонки». Об этом информирует GPblog со ссылкой на The Times. По сведениям источника, сделка может состояться в следующем году. Отмечается, что Liberty Media рассматривает идею с продажей Формулы-1 на фоне её повышенной популярности, опасаясь, что в дальнейшем интерес к чемпионату может понизиться.

Напомним, в начале марта сообщалось, что доходы Liberty Media по итогам 2024 года выросли до $ 3,65 млрд. Таким образом, они увеличились на 14% в сравнении с показателями 2023 года.

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