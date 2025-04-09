Виттих объяснил, почему Норрис должен был получить 10-секундный штраф на Гран-при Японии

Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих высказал мнение, что пилот «Макларена» Ландо Норрис заслужил наказание за срезку шиканы перед финишем на недавнем Гран-при Японии.

«Что ж, я должен быть честен. С моей точки зрения, Ландо должен был отступить. Немного удивлён, что ничего не произошло. Стандартом для чего-то подобного был бы десятисекундный штраф», — приводит слова Виттиха Sports Mole со ссылкой на Sky Deutschland.

Напомним, Норрис на Гран-при Японии был вторым. Победу одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул напарник Ландо Оскар Пиастри.

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