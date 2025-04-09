Виттих объяснил, почему Норрис должен был получить 10-секундный штраф на Гран-при Японии
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Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих высказал мнение, что пилот «Макларена» Ландо Норрис заслужил наказание за срезку шиканы перед финишем на недавнем Гран-при Японии.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«Что ж, я должен быть честен. С моей точки зрения, Ландо должен был отступить. Немного удивлён, что ничего не произошло. Стандартом для чего-то подобного был бы десятисекундный штраф», — приводит слова Виттиха Sports Mole со ссылкой на Sky Deutschland.
Напомним, Норрис на Гран-при Японии был вторым. Победу одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул напарник Ландо Оскар Пиастри.
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