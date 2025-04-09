Racingnews365 назвал Гран-при, к которому «Ред Булл» подготовит крупный пакет обновлений

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл», вероятно, подготовит первый крупный пакет обновлений к Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует Racingnews365. Отмечается, что он поспособствует дальнейшему улучшению баланса машины.

По сведениям источника, через несколько недель после Гран-при Эмилии-Романьи команда подготовит второй пакет обновлений.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая. «Ред Булл» в настоящий момент занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 61 очко. Первую позицию занимает британская команда «Макларен», у которой 111 баллов.

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