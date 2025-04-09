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Тим Коронель — о новичке «Ред Булл» Цуноде: он ещё недостаточно хорош для этой машины

Тим Коронель — о новичке «Ред Булл» Цуноде: он ещё недостаточно хорош для этой машины
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Нидерландский гонщик и эксперт Тим Коронель поделился мнением о выступлении новичка «Ред Булл» Юки Цуноды на Гран-при Японии. Напомним, на этапе в Сузуке Юки показал 12-й результат. Победу одержал другой пилот австрийской команды, Макс Ферстаппен.

«Он ещё недостаточно хорош для этой машины. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то не думаю, что он сильно провалился под лёд. Ты всё равно должен по крайней мере зарабатывать очки», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

Недавно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сделал категоричное заявление относительно места Цуноды в команде до конца сезона.

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