Макс Ферстаппен пропустит первую тренировку Гран-при Бахрейна

Японский гонщик Аюму Иваса примет участие в первой тренировке Гран-при Бахрейна в составе «Ред Булл». Как информирует пресс-служба австрийской команды, Иваса заменит нидерландца Макса Ферстаппена.

Гран-при Бахрейна состоится с 11 по 13 апреля.

«Ред Булл» в настоящий момент занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 61 очко. На второй позиции располагается «Мерседес», на счету которого 75 баллов, а лидером является «Макларен», у которого 111 очков.

Ранее издание Racingnews365 назвало Гран-при, к которому «Ред Булл» подготовит первое крупное обновление.

Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: