Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Бахрейна

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о предстоящем Гран-при Бахрейна, который состоится с 11 по 13 апреля.

«Четвёртая гонка сезона пройдёт в Бахрейне, и для нас это возможность увидеть, насколько далеко мы продвинулись с SF-25 в плане раскрытия его потенциала с тех пор, как в последний раз были здесь на предсезонных тестах в конце февраля. С точки зрения характеристик автомобиля мы находимся не там, где хотели бы быть. Сейчас мы упорно работаем над тем, чтобы добиться существенного прогресса. Даже мельчайшая деталь может иметь значение, потому что отрыв всего в одну десятую может означать, что мы опередим некоторых наших соперников как в субботней квалификации, так и в воскресной гонке», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Феррари».

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