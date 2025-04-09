Хельмут Марко раскритиковал симулятор «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посетовал на работу симулятора австрийской команды, что приводит к неточностям с подбором настроек болида.

«Всякий раз, когда симулятор обещает нам отличное время прохождения круга, на гоночной трассе всё идёт наперекосяк. Так было два года назад в Монте-Карло, так получилось и в этот раз. Я сказал Максу, что он должен полагаться на свой опыт, а не на данные симулятора», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на вопрос по поводу шансов пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне.

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