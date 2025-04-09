Норрис: верю, что могу стать чемпионом мира, оставаясь хорошим парнем

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не будет стремиться изменить свой подход ради завоевания чемпионского титула.

«Вижу, что у многих существует укоренившееся мнение насчёт того, каким должен быть чемпион мира — чрезмерно агрессивным. Я хочу выиграть чемпионат, но предпочёл бы оставаться просто хорошим человеком. Сделаю всё, что в моих силах, для победы, но, возможно, не буду жертвовать так сильно, как некоторые другие, и не поступлюсь своими принципами ради подхода «пошёл ты», который, как считают некоторые, должен присутствовать. Всё ещё верю, что могу стать чемпионом мира, оставаясь хорошим парнем», — приводит слова Норриса The Guardian.

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