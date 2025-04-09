Эксперт поставил под сомнение титульные перспективы «Макларена»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о проблемах, с которыми сталкивается «Макларен» при борьбе с Максом Ферстаппеном.

«Рад, что Зак Браун позволил им побороться. «Макларен» проиграл? Может быть. Но в итоге их победил Макс, их победил «Ред Булл», который всё ещё в чемпионате. Я никогда не исключал Макса из списка претендентов, его нельзя исключать. «Ред Булл» не так сильно отстаёт, хотя у «Макларена» и есть небольшое преимущество.

Губителен ли этот результат для их надежд на чемпионство? В каком-то смысле да. И Макс в прошлом году, и Михаэль Шумахер в лучшие годы побеждали в чемпионатах благодаря своей форме в начале сезона. Все остальные играли в догонялки. Мы прошли несколько гонок, и Норрис опережает их всего на одно очко, так что они не воспользовались этим в полной мере», — приводит слова Херберта RacingNews365.