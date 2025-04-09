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Браун — о V10: не совсем понимаю, как мы собираемся загнать этого джинна обратно в бутылку

Браун — о V10: не совсем понимаю, как мы собираемся загнать этого джинна обратно в бутылку
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном возвращении Формулы-1 на моторы V10.

«Я не совсем понимаю, как можно повернуть вспять то, что мы имеем сейчас, учитывая все те изменения, с которыми мы сейчас сталкиваемся. «Ауди» приходит в спорт, «Альпин» стучит в двери «Мерседеса» с просьбой о двигателе. Я не знаю с точки зрения логистики, как мы собираемся загнать этого джинна обратно в бутылку.

Но нам стоит об этом подумать. Как реализовать подобные изменения? Всегда есть опасения перед переменами в регламенте. То же было и с появлением гибридных двигателей, но все прошло хорошо. Инженеры, безусловно, могут справиться с этой технической задачей, потому что так всегда было в Формуле-1», — приводит слова Зака Брауна Motorsport Week.

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