Джо Сейвуд не верит в переход Боттаса в «Кадиллак» в следующем году

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд считает, что финский гонщик Валттери Боттас не станет переходить в «Кадиллак» в следующем сезоне.

«В Сузуке было не так много слухов. Пока рано для открытия рынка пилотов, хотя представитль «Кадиллака» и обосновался в хоспиталити ФИА и пообщался с Боттасами и Друговичами мира.

Учитывая то, что отстающие команды редко бывают хороши для пилотов, я жду, что Валттери останется резервистом в «Мерседесе» и «Макларене» и будет бродить по паддоку в 2026 году, поедая бананы и разбрасывая повсюду кожуру в надежде, что Джордж, Кими, Ландо или Оскар поскользнутся на одной из них, открыв тем самым возможность финскому гонщику напомнить всем, что он является победителем множества Гран-при», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.