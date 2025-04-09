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«Менять нужно не трассы, а машины». Брандл ответил Кларксону на критику Формулы-1

«Менять нужно не трассы, а машины». Брандл ответил Кларксону на критику Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл ответил на слова известного телеведущего Джереми Кларксона о том, что гонка Гран-при Японии оказалась скучной, а Формуле-1 не стоит приезжать на такие трассы.

«Джереми, это же как сбор урожая. Иногда нужно проявить терпение. В этом сезоне у нас было четыре заезда с четырьмя разными победителями. В футболе тоже какие-то матчи заканчиваются со счетом 0:0, а какие-то — со счетом 5:4. Я знаю, что ты обожаешь Формулу-1, но менять нужно не трассы, а машины», — приводит слова Мартина Брандла Crash.

Напомним, на Гран-при Японии было зафиксировано всего 15 обгонов, а количество отыгранных позиций и вовсе составило девять. 11 пилотов при этом приехали на тех же местах, на которых они стартовали.

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