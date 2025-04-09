Сейвуд заявил, что в Формуле-1 обеспокоены будущим серии из-за политики Трампа

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил, что в Формуле-1 выражают беспокойство в связи с политикой президента США Дональда Трампа.

«Я не хочу слишком долго останавливаться на острых темах, но приключения Дональда Трампа заставили некоторых в Формуле-1 задуматься, а не закончатся ли годы бума этого вида спорта. Я склонен думать, что Формула-1 продолжится, и яркие и умные люди найдут способы обойти проблемы, созданные Трампом, но это такой беспорядок, что трудно сказать наверняка», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.

Ранее Сейвуд поделился мнением о перспективах финского гонщика Валттери Боттаса в Формуле-1.