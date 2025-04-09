Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сейвуд заявил, что в Формуле-1 обеспокоены будущим серии из-за политики Трампа

Сейвуд заявил, что в Формуле-1 обеспокоены будущим серии из-за политики Трампа
Комментарии

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил, что в Формуле-1 выражают беспокойство в связи с политикой президента США Дональда Трампа.

«Я не хочу слишком долго останавливаться на острых темах, но приключения Дональда Трампа заставили некоторых в Формуле-1 задуматься, а не закончатся ли годы бума этого вида спорта. Я склонен думать, что Формула-1 продолжится, и яркие и умные люди найдут способы обойти проблемы, созданные Трампом, но это такой беспорядок, что трудно сказать наверняка», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.

Ранее Сейвуд поделился мнением о перспективах финского гонщика Валттери Боттаса в Формуле-1.

Материалы по теме
Джо Сейвуд не верит в переход Боттаса в «Кадиллак» в следующем году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android