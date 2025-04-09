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Ральф Шумахер объяснил, почему он ожидает ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Ральф Шумахер объяснил, почему он ожидает ухода Ферстаппена из «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер уверен, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» по окончании сезона.

«Для меня одно ясно как день. Кристиан Хорнер снова возненавидит меня и снова захочет подать на меня в суд, но, на мой взгляд, Ферстаппен не останется в команде. Не только по той причине, что машина не так уж хороша, но, конечно, и из-за нового двигателя.

И, как ни посмотри, с моторами «Мерседеса» или «Хонды» ты знаешь, что у тебя есть в распоряжении. В случае с «Ред Булл» оценка становится сложнее. У них всё ещё есть проблемы с электрическими компонентами, и их нельзя просто так построить. Вот почему, по моему мнению, это решение уже принято», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.

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