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Проведение Гран-при в Мадриде в 2026 году оказалось под вопросом

Проведение Гран-при в Мадриде в 2026 году оказалось под вопросом
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Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд высказался о ситуации вокруг проведения Гран-при Мадрида в 2026 году.

«Работа над календарём на следующий сезон в настоящий момент приостановлена, потому что гонка в Мадриде по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Испанцы не спешат всё приводить в движение, и, пусть они и настаивают, что всё хорошо и что всё будет сделано в ближайшее время, всё ещё нет признаков начала строительных работ, и это беспокоит Формулу-1.

Это не очень большая проблема, потому что Формула-1 всегда может продолжить без Мадрида, и она, вероятно, может найти другую гонку, готовую заполнить пробел в календаре, но неопределённость означает, что работа на данный момент приостановлена», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.

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