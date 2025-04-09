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Ральф Шумахер предположил, кем «Ред Булл» может заменить Ферстаппена

Ральф Шумахер предположил, кем «Ред Булл» может заменить Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер предположил, кем в случае ухода «Ред Булл» может заменить четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Нужно смотреть, кого может заполучить «Ред Булл». Возможно, окажется свободен кто-то вроде Джорджа Расселла, если Макс Ферстаппен перейдёт в «Мерседес». И, конечно, есть Исак Хаджар. Если он продолжит своё развитие, то имеет смысл перевести его в старшую команду и, возможно, создать нового Макса Ферстаппена», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с командой рассчитан до 2028 года, однако ранее советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко косвенно подтвердил, что в контракте прописаны определённые условия досрочного расторжения.

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