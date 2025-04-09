Жан Алези: иногда в «Ред Булл» творят безумные вещи

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду в составе «Ред Булл».

«Если позволите, то мне кажется немного нелепым обвинять во всех проблемах гонщика по прошествии всего двух гонок. Особенно если речь идёт о пилоте, который посвятил свою жизнь тому, чтобы стать пилотом Формулы-1. Он провёл в составе команды всего два этапа. Думаю, выбор по составу пилотов нужно делать зимой, а не по ходу сезона. Более того, если делать это, то по ходу сезона, а не перед самым его началом.

Мы знаем, что эта команда зачастую невероятно поддерживает молодых пилотов, но иногда они творят безумные вещи. Случившееся не выглядело очень приятно», — приводит слова Алези GPFans.