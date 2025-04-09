Дэн Фэллоуз отметил в своём резюме, что окончательно покинул «Астон Мартин»

Бывший технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз официально закончил работу в команде. Об этом он сам сообщил на своей странице в LinkedIn.

Последним местом работы Фэллоуза на этом сервисе значится именно британская команда, а работать он, по его анкете, закончил именно в апреле 2025 года.

Напомним, Дэн Фэллоуз покинул пост технического директора «Астон Мартин» в ноябре 2024 года. С тех пор он работал в структуре гоночного коллектива в качестве главного инженера.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода Фэллоуза с руководящей должности стали натянутые отношения с новым техническим партнёром команды Эдрианом Ньюи.