Эксперт рассказал, когда решится судьба Дуэна и Колапинто в «Альпин»

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о том, когда решится будущее австралийского гонщика «Альпин» Джека Дуэна и его потенциальной замены на аргентинца Франко Колапинто.

«Думаю, у Дуэна есть время до Гран-при Майами. Это мудрость паддока. Они дадут ему время до Майами, а затем будут принимать решение. Колапинто будет пилотировать машину Гасли во время первой тренировки в Бахрейне, так что они всё увидят наглядно. Прежде чем мы доберёмся до Имолы, они сделают выбор», — сказал Тед Кравиц в эфире Sky Sports.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что Джек может быть заменён на Франко Колапинто — резервного гонщика французской команды.