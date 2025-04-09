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Эксперт рассказал, когда решится судьба Дуэна и Колапинто в «Альпин»

Эксперт рассказал, когда решится судьба Дуэна и Колапинто в «Альпин»
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Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мнением о том, когда решится будущее австралийского гонщика «Альпин» Джека Дуэна и его потенциальной замены на аргентинца Франко Колапинто.

«Думаю, у Дуэна есть время до Гран-при Майами. Это мудрость паддока. Они дадут ему время до Майами, а затем будут принимать решение. Колапинто будет пилотировать машину Гасли во время первой тренировки в Бахрейне, так что они всё увидят наглядно. Прежде чем мы доберёмся до Имолы, они сделают выбор», — сказал Тед Кравиц в эфире Sky Sports.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что Джек может быть заменён на Франко Колапинто — резервного гонщика французской команды.

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