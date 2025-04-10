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Ральф Шумахер раскритиковал Джорджа Расселла

Ральф Шумахер раскритиковал Джорджа Расселла
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о форме пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«У Расселла есть скорость, но он допустил ошибку. Вот как стоит на это смотреть. В квалификации он допустил её на первом секторе, упустив шанс на поул-позишен и победу. Машина была достаточно хороша.

Антонелли сейчас молод, но посмотрите, как быстр он был в гонке. Был трафик, и Антонелли всё равно отлично справился. Я думаю, Расселл не может оставаться в «Мерседесе» в такой форме. Он должен выжать из этого больше, потому что именно так и формируется чемпион мира. Посмотрите на Макса Ферстаппена, который ездит без ошибок. Более того, Макс делает машину лучше», — приводит слова Шумахера RacingNews365.

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