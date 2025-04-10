Чемпион 2024 года Хорхе Мартин пройдёт медицинские тесты для участия в Гран-при Катара

Команда MotoGP «Априлия» подтвердила, что Хорхе Мартин пройдёт специальные медицинские тесты перед Гран-при Катара, чтобы подтвердить свою готовность выступить в гоночном уикенде. В зависимости от тестов и ощущений Мартина будет принято решение о его участии в пятничных тренировках.

Если Мартин выступит в пятницу, то пройдёт дополнительные обследования, чтобы получить разрешение участвовать в остатке гоночного уикенда.

Напомним, Хорхе Мартин пропустил первые три Гран-при сезона из-за перелома руки, полученного во время предсезонной подготовки.

Мартин получил травму в момент, когда он продолжал восстановление от предыдущей травмы, полученной в аварии на предсезонных тестах в Малайзии.