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Чемпион 2024 года Хорхе Мартин пройдёт медицинские тесты для участия в Гран-при Катара

Чемпион 2024 года Хорхе Мартин пройдёт медицинские тесты для участия в Гран-при Катара
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Команда MotoGP «Априлия» подтвердила, что Хорхе Мартин пройдёт специальные медицинские тесты перед Гран-при Катара, чтобы подтвердить свою готовность выступить в гоночном уикенде. В зависимости от тестов и ощущений Мартина будет принято решение о его участии в пятничных тренировках.

Если Мартин выступит в пятницу, то пройдёт дополнительные обследования, чтобы получить разрешение участвовать в остатке гоночного уикенда.

Напомним, Хорхе Мартин пропустил первые три Гран-при сезона из-за перелома руки, полученного во время предсезонной подготовки.

Мартин получил травму в момент, когда он продолжал восстановление от предыдущей травмы, полученной в аварии на предсезонных тестах в Малайзии.

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