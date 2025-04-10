Хилл — о пилотаже Ферстаппена: даже Браун публично говорил, что Шумахер зашёл далеко

Легендарный автогонщик, чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался об агрессивном пилотаже четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл», комментируя свою критику после Гран-при Мексики — 2024, где нидерландец получил два штрафа по 10 секунд за оборону от Ландо Норриса из «Макларена».

«Интернет всегда мгновенно реагирует на все высказывания, и у нас зачастую оказывается недостаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы того, что подразумевается или что на самом деле говорится.

Но замечания, которые я высказал в адрес Макса [после Гран-при Мексики — 2024], были полностью обоснованы, и я до сих пор полностью разделяю их с точки зрения того, на что он готов на трассе во время гонки, чтобы сохранить или восстановить свою позицию, проезжая немного дальше допустимого предела, чем это сделали бы большинство.

Мой аргумент заключается в том, что, если бы все так поступали с Максом, как он, Ферстаппен бы жаловался на это, но проблема в том, что никто этого не делает. Никто не использует ту же агрессию, к которой готов он — Ферстаппен очень впечатляющий молодой человек и гонщик, но есть некоторые вещи, от которых ему нужно отказаться.

Даже Росс Браун иногда публично говорил, что Михаэль [Шумахер] зашёл слишком далеко, но Кристиан [Хорнер] неохотно говорит об этом, но, если эта тактика сработает, люди будут её использовать», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.